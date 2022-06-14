Сили ППО збили дві ракети "Онікс" над Чорним морем.

Російські військові вдарили по Одеській область ракетами з тимчасово окупованого Криму. Били з берегового ракетного комплексу.

Про це повідомила прес-служба Одеської міської ради у Telegram.

"По Одещині ворог вранці знову завдав ракетного удару. 2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

За даними оперативного командування "Південь", ракети знищили над Чорним морем силами підрозділу протиповітряної оборони.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти систематично обстрілюють Одесу та область, а також поширюють різні фейки, щоб виправдати безконтрольні ракетні удари по регіону.

Крім того, акваторія Чорного моря замінована російськими мінами. У Міжнародній морській організації при ООН заявили, що знешкодження морських мін біля ключових портів України може зайняти місяці, а без цього неможливо зняти блокаду і пустити кораблі.

Через загрозу з моря і з повітря влада Одеси заборонила відвідувати пляжі. 11 червня на одному з пляжів Одеської області чоловік, разом з сім'єю проігнорував заборону на відвідування пляжів через мінування, помер внаслідок вибуху міни.

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