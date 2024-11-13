Київ хотів би гарантувати, що будь-яка лінія припинення вогню не зашкодить економічному відновленню країни після війни, заявив один із чиновників.

Українські офіційні особи місяцями заявляли, що не віддадуть окуповану Росією територію в рамках будь-якого мирного врегулювання. Але зараз, коли новообраний президент США Дональд Трамп наполягає на пришвидшенні переговорів, у Києві надають не менше значення отриманню гарантій безпеки.

Про це пише The New York Times. Два високопосадовці заявили, що захист інтересів України на потенційних переговорах "залежатиме не від територіальних кордонів, які, ймовірно, будуть визначатися бойовими діями", а від того, які існують гарантії дотримання режиму припинення вогню.

"Переговори повинні базуватися на гарантіях. Для України немає нічого важливішого", – заявив голова Комітету з питань оборони та розвідки Верховної Ради України Роман Костенко.

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Інший високопоставлений український чиновник, який говорив на умовах анонімності, був більш відвертим:

"Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки друге питання. Перше питання – це гарантії безпеки".

Кордони України визначені міжнародно визнаною декларацією про незалежність від 1991 року. Зараз під контролем РФ біля 20% української землі, але Київ офіційно не відмовиться від своїх претензій на будь-яку територію, що перебуває під російською окупацією, наголосив Костенко.

Схоже, що саме такий підхід Україна використовує, щоб виправдати будь-яку можливу угоду, в якій Росія збереже контроль над українською землею, пишуть автори матеріалу. У жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що "яким би шляхом ми не пішли, юридично ніхто не визнає окуповані території як такі, що належать іншим країнам".

Скептицизм щодо прихильності РФ до припинення вогню походить з подій 2014-2015 років, коли Росія порушувала будь-які перемирʼя, а зрештою розпочала повномасштабну війну проти України у 2022 році.

Як гарантію проти нових атак з боку РФ офіційні особи в Києві прагнуть членства в НАТО. Західні чиновники дали зрозуміти, що хочуть приєднання України до блоку, але не за прискореним графіком. Також Україна хоче отримати потужний арсенал озброєнь від Заходу, що дозволить швидко завдати удару у відповідь та слугуватиме стримуючим фактором від відновлення бойових дій.

Москва вже не раз заявляла, що вважає вступ України до НАТО неприйнятним. Російський диктатор Володимир Путін неодноразово намагався зобразити Україну як непоступливу сторону в мирних переговорах, натякаючи на умови врегулювання, які вигідні лише йому. Українські та західні офіційні особи розглядають його позицію як вимогу капітуляції.

Важливим аспектом будь-яких переговорів є ще й той факт, що українські сили контролюють частину Курської області РФ. Видання пише, що Київ розглядає цю територію як потенційну "розмінну монету" на переговорах, але в Москві вважають, що для початку переговорів необхідно, щоб Україна відійшла з цих територій.

На думку деяких прихильників війни в Москві, спірні питання, включаючи територіальні претензії, роблять малоймовірним врегулювання до весни наступного року.

"Нам буде важко дійти згоди саме тому, що навіть наша найм'якша позиція передбачає додаткові територіальні поступки з боку України", – заявив сторонник Кремля Костянтин Малофєєв.

Водночас високопоставлений український чиновник сказав, що Київ хотів би гарантувати, що будь-яка лінія припинення вогню не зашкодить економічному відновленню країни після війни, наприклад, залишивши промислові райони надто небезпечними для інвестицій. Ширина демілітаризованої зони також буде ключовим фактором.

Та зараз Україна втрачає позиції так швидко, як майже ніколи з перших днів вторгнення РФ. Москва відточила ефективну, але дорогу тактику просування вперед за допомогою невеликих піхотних атак, фактично обмінюючи свій особовий склад на українські землі. Маючи занадто мало солдатів, Україна вдалася до перекидання військ між гарячими точками на фронті, щоб запобігти розвалу лінії фронту.

Забезпечити вигідне для України врегулювання, поки Росія наступає, буде надзвичайно складно, вважає колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк. Російські переговірники навряд чи задовольняться лише тими територіями, які вже зайняла їхня армія.

Війна в Україні: переговори

У Європі почали обговорювати припинення війни в Україні за схемою "території в обмін на безпеку". Про це пише The Washington Post. Європейські політики вважають, що мають нарощувати військову підтримку України, щоб зміцнити її позиції на можливих мирних переговорах.

Раніше Reuters писало, що наступні чотири-п’ять місяців на фронті будуть ключовими і визначать позиції, з якими обидві сторони вийдуть на мирні переговори.

"Ця зима є критичним моментом... Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначимо позиції обох сторін у переговорах, початкові позиції", – заявив співрозмовник видання.

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