Конфігурація фронту протягом зими-весни визначить позиції сторін на переговорах.

Наступні чотири-п’ять місяців на фронті будуть ключовими і визначать позиції, з якими обидві сторони вийдуть на мирні переговори. Про це пише Reuters із посиланням на співрозмовників у Києві.

Високопоставлений український чиновник, з яким на умовах анонімності говорили журналісти, сказав, що повернення Дональда Трампа в Білий дім зосереджує уми Києва на можливому завершенні війни.

"Ця зима є критичним моментом... Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначимо позиції обох сторін у переговорах, початкові позиції", — сказав чиновник.

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Зокрема українці також чекають, кого Трамп обере на ключові посади в сфері безпеки та оборони, щоб дізнатися, як він формуватиме політику щодо України. Наприклад, вже відомо, що у нову команду Трампа не увійде колишній держсекретар Майк Помпео, якого в Києві вважають проукраїнським.

Київський чиновник сказав, що після перемоги Трампа "менш імовірно" запрошення України в НАТО, і визнав, що існує ризик скорочення військової допомоги при Трампі.

"Я сподіваюся, що адміністрація Байдена спробує уникнути цього ризику, прискоривши швидкість (своєї) допомоги", - сказав чиновник.

При цьому у Києві майже не приховують розчарування адміністрацією Байдена, чиї кроки у допомозі Україні були слабкими і недостатніми, особливо в останній рік.

"Настрій в Україні досить похмурий. Ви можете побачити зростаюче розчарування в останніх висловлюваннях Зеленського", – повідомило високопоставлене дипломатичне джерело в Києві.

Український чиновник висловив скептицизм щодо того, що Байден на прощання запропонує Україні щось суттєве, наприклад, скасування обмежень на дальні удари.

"Хто такий Байден зараз? Він дуже втратив довіру. Сподіваюся, у нього вистачить сміливості, щоб щось зробити. Але я не маю великих надій", – сказав чиновник.

Повернення Трампа: перспективи для України

Як писав УНІАН, Дональд Трамп вже встиг поспілкуватися із низкою європейських лідерів. В одній із цих розмов він дав зрозуміти, що вимагатиме поступок і від України, і від Росії.

Також ми розповідали, що республіканці в Конгресі мають ухвалити нову програму військової допомоги Україні, аби Дональд Трамп виходив на переговори щодо миру в Україні не з порожніми руками. Про це заявили у проукраїнській правозахисній групі "Разом"

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