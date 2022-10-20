Також ведеться робота щодо розшуку та арешту активів іншого майна, яке безпосереднє чи афілійовано належить РФ чи Білорусі та їх резидентам.

На Одещині правоохоронці передали на користь ЗСУ арештованого майна та коштів на 124 млн грн.

Про це на прес-конференції повідомив керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко.

"Загалом передано за період воєнного стану майна та грошових коштів на 124 млн грн, 35 транспортних засобів, 2 напівпричепи, паливну цистерну тощо. Зараз в нас ще багато арештованого майна, яке мі готуємо на передачу ЗСУ для використання в обороні", - сказав прокурор.

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Він додав, що також ведеться відповідна робота щодо розшуку та арешту активів іншого майна, яке безпосереднє чи афілійовано належить РФ чи Білорусі та їх резидентам.

Костенко нагадав, що до суду направлена справа бізнесмена Сергія Курченка, який втік з України. Його обвинувачують в організації схеми ухилення від сплати податків на 3,1 млрд грн. Слідством встановлено, що обвинувачений у 2011-2014 роках створив злочинну організацію та налагодив схему ввозу на митну територію України нерозмитнених нафтопродуктів. В подальшому їх реалізовували на внутрішньому ринку країни без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів.

"Під час досудового розслідування накладено арешт на все рухоме, нерухоме майно та земельні ділянки ПАТ "Одеській НПЗ" та ТОВ "Енергія і газ Україна", які належать керівнику злочинної організації", - сказав Костенко, та додав, що також накладено арешти на приблизно 20 об’єктів, які належать безпосередньо Курченко.

За словами прокурора, у жовтні РНБО запровадила додаткові санкції проти Курченка, і це (після відповідної роботи юридичних, судових органів) може сприяти конфіскації всіх цих активів на користь держави.

"Таким чином, Одеській НПЗ може бути переведений у державну власність", - сказав Костенко.

Загалом заарештовано коштів, які належать державі агресору і Білорусі, майже на 1 млрд грн. Накладено арешт на 6 одиниць легкових та вантажних автомобілів, майновий комплекс, складські приміщення тощо.

Арешти майна росіян в Україні: деталі

Арештовано корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 млрд грн, власником яких є екс-депутат Держдуми РФ.

Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна сума арештованого майна становить понад 1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, службові особи цих товариств, бенефіціарним власником яких є громадянин РФ – екс-депутат держдуми РФ, здійснюючи свою діяльність у 2019-2021 роках на території України, ухилилися від сплати податків на загальну суму понад 132 млн грн та легалізували майно в особливо великих розмірах (ст. 212, ст. 209 КК України).