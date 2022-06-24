Бізнесмен підтримував терористичні організації на сході України.

Служба безпеки припинила діяльність організації, яка займалася незаконним видобутком українських надр у Київській та Житомирській областях.

Як зазначили в СБУ, компанією керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.

За інформацією спецслужби, комерційні структури російського олігарха займались масштабним видобутком піску та щебню без сплати податків до держбюджету у Київській та Житомирській областях.

"Також зловмисники причетні до схем рейдерських захоплень спеціалізованих підприємств надровидобувної галузі нашої держави. Зароблені "надприбутки" вони виводили в рф через розгалужену мережу офшорних компаній", - зазначили в СБУ.

Крім того, бізнесмен виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і підтримував терористичні організації на сході України. За даними слідства, він також став засновником однієї з російських компаній разом з так званим "міністром днр".

"Свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України", - йдеться в повідомленні.

На особисте майно російського олігарха, активи підконтрольних підприємств і незаконно видобуті корисні копалини на загальну суму понад 1 млрд гривень накладено арешт. Ім'я олігарха не називається.

Наразі триває системна робота для притягнення до відповідальності організаторів та учасників злочину.

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