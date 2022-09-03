Жінка та 12-річний хлопчик – у лікарні.

На Одещині при зіткненні легковика та вантажівки загинули чоловік та його 15-річна донька.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що аварія сталася на 51 км траси Одеса-Рені. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля Daewoo не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Scania.

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В результаті зіткнення загинули 37-річний водій легковика та його 15-річна донька. Інші пасажири – 37-річна дружина та 12-річний син – зараз у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. При цьому, 32-річний водій вантажівки не постраждав.

На місці події працюють співробітники територіального відділу поліції та слідчо-оперативна група. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України та призначення низки експертиз.

Зараз рух транспорту через ДТП у бік Рені ускладнено.

Нагадаємо, у Румунії перекинувся автобус з українцями, є постраждалі.

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