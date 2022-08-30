Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, зазначили в оперативному командуванні "Південь".

У небі над Одещиною Збройні сили України знищили ворожий безпілотник, який зайшов з боку Чорного моря.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

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"Вранці намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши з моря. Силами протиповітряної оборони ворожий "шпигун" був знищений", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники здійснили повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники з різного озброєння били по різних об’єктах, зокрема, в Одеські області. Через супротивників було багато руйнувань, жертв та постраждалих.

ЗСУ дають гідну відсіч загарбникам. На нашій землі станом на 30 серпня ліквідували 47 550 супротивників та, зокрема, 847 ворожих безпілотників.

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