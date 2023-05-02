Військові моряки показали, як неподалік узбережжя вибухає протикорабельна міна.

На Одещині у прибережну зону винесло штормом черговий "морський подарунок" ворога протикорабельну міну.

Як повідомляє прес-центр командування Військово-Морських сил ЗС України, небезпечний боєприпас, ймовірно, зірвало з якорю.

Зазначається, що Силами оборони своєчасно знищили цей "морський подарунок", який після шторму винесло на небезпечну відстань до узбережжя Одещини.

Відео дня

"Підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України загрозу контрольовано ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Також військові моряки оприлюднили відео, на якому зафіксували підрив міни.

Узбережжя Одещини заповнене мінами

Нагадаємо, що через присутність ворожих кораблів в акваторії Чорного моря та підступні дії військ РФ на узбережжі Одещині купатися та знаходиться небезпечно. Там спостерігається висока небезпека через наявність мін.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня на узбережжя Чорного моря в Одеській області винесло дві міни - одна була знешкоджена військовими, інша вибухнула, що привело до руйнувань прибережних будівель.

Вас також можуть зацікавити новини: