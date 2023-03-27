В Одеській області вибухнула морська міна, яку винесло на узбережжя.

Про це повідомляє речник очільника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі. "Одеський район. На узбережжя Чорного моря знову винесло якірну міну. Боєприпас здетонував та вибухнув. Постраждалих немає. Подробиці - пізніше", - зазначив Братчук.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", міну винесло до одного з пляжів Одещини через шторм.

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"Через особливості дна і сильне хвилювання моря міна неконтрольовано здетонувала. Дотримання місцевими мешканцями громади обмежень щодо відвідування узбережжя та відсутність будівель у безпосередній близькості до води врятували від постраждалих і руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Міни у морі через війну

Як відомо, з початку повномасштабнї війни узбережжя вже неодноразово виносило міни.

Так, навесні Туреччина виявила та нейтралізувала морські міни в акваторії Чорного моря, також дрейфуючу морську міну виявили біля узбережжя Румунії.

Крім того, міни виявляли неодноразово виявляли на Одещині, їх знищували фахівці.

26 березня на узбережжя Чорного моря в Одеській області знову винесло дві міни - одна була знешкоджена військовими, інша вибухнула, що привело до руйнувань кількох прибережних будівель.

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