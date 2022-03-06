Голова Одеської ОВА пообіцяв, що за Одесу битимуться, незважаючи ні на що.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко розповів про ситуацію в регіоні станом на 5 березня.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Так, за його словами, в області завершили евакуацію дітей-сиріт до Польщі та Румунії.

Також влада збирається утворити спеціалізовані продовольчі склади в кожному районі Одещини, щоб за будь-якої ситуації люди не мали проблем з харчами.

Окрім того, встановлюються нові блокпости на ключових напрямках та посилюється контроль за дорогами, щоб унеможливити діяльність ДРГ.

Марченко зазначив, що було розпочато збір підписів під зверненням до країн НАТО з вимогою закриття неба над Україною.

"Я хочу ще раз зауважити, що ми будемо битись за нашу Одесу, незважаючи ні на що. Можете бути впевненими. Ми переможемо", - додав голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, за день 5 березня в Одеській області українські військові збили три російських винищувачі.

"На даний час у нас підтвердження збиття вже трьох літаків Збройних сил Російської Федерації над територією Одеської області. Затримано трьох льотчиків", - розповів Максим Марченко.

Вас також можуть зацікавити новини: