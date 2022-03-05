На ворожих льотчиків очікує допит.

На території Одеської області за останню добу збито вже три ворожих літаки Російської Федерації. Пілотів, які катапультувалися з літаків, вдалося затримати.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"На даний час у нас підтверджено збиття вже трьох літаків РФ на території Одеської області, затримано трьох льотчиків", - розповів він у відеозверненні.

Раніше він повідомляв, що близько третьої години дня наші війська протиповітряної оборони збили два ворожі винищувачі на території Одещини.

"Багато одеситів чули сьогодні вибух, це і був один із винищувачів, який впав у море неподалік Одеси, інший впав на півночі області. Наразі пілотів захопили та везуть на допит. Мінус два літаки, це десятки збережених життів. Разом переможемо!", - зазначав Марченко.

Нагадаємо, на Миколаївщині українські морські піхотинці разом з побратимами з ОК "Південь" збили чотири гвинтокрили противника. При цьому один з морпіхів збив одразу три одиниці.

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