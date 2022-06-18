Міст неодноразово піддавався ворожим обстрілам.

В Одеській області контррозвідники затримали російського агента, який коригував ворожі удари по мосту через Дністровський лиман.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області.

Встановлено, що про результати обстрілів затриманий доповідав своєму куратору через закриті канали зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Одеській області російські окупанти двічі обстріляли ракетами залізничний міст через Дністровський лиман. Потім вже непрацюючий міст вони обстрілювали 2 травня, 10 травня, 17-го і 30 травня.

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