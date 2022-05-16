Кількість поранених у результаті ракетного удару Росії по Одеській області 16 травня зросла до чотирьох людей.
Про це повідомляє головне управління ДСНС в Одеській області.
"У результаті попадання крилатої ракети сталося руйнування будівель туристичної інфраструктури і пожежа, яку ліквідували пожежники", – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що постраждали чотири людини, з них одна дитина, також пошкоджено легковий автомобіль.
Для ліквідації наслідків ракетного удару від ДСНС залучалися дві одиниці техніки та п'ять рятувальників, від місцевої пожежної команди Кароліно-Бугаз одна одиниця техніки та дві людини особового складу.
Ракетний удар по Одеській області 16 Травня: що відомо
Раніше повідомлялося, що, за попередньою інформацією, в результаті ракетного удару Росії постраждали двоє дорослих, важко поранена дитина.
В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ворог продовжує атакувати пошкоджений та непрацюючий міст через Дністровський лиман.
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