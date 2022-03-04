Окупант залучив бомбардувальників Су-24М.

Російські військові продовжують підготовку до висадки морського десанту в районах Затока та Чорноморськ в Одеській області.

Про це повідомляється в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 4 березня щодо російського вторгнення.

"В Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС. Одночасно, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ", - йдеться в повідомленні.

Окупант залучив бомбардувальників Су-24М. Крім цього, на Одещині зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ.

Нагадаємо, біля Одеси внаслідок ворожого обстрілу затонуло торгове судно Helt. Загалом з початку російського вторгнення в Україну окупанти обстріляли 5 цивільних суден.

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