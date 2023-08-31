Серед втраченого - танки, гармати, автомобільна техніка, станції радіоелектронної боротьби, пункт спостереження росіян та чимало солдатів.

Впродовж минулої доби на південній ділянці фронту українські військові ліквідували ще понад 40 окупантів та близько 15 одиниць російської техніки й озброєння.

На півдні ворог продовжує гатити по мирних населених пунктах правобережжя Дніпра, побоюючись просування сил оборони України. Однак, дещо зменшилася кількість атак на Очаківському напрямку, що свідчить про результативність контрбатарейної боротьби, повідомила в ефірі телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"За минулу бойову добу на нашій ділянці фронту було знищено понад 40 окупантів і близько 15 одиниць ворожої техніки. Зокрема, два танки, три гармати, п’ять одиниць автомобільної техніки, дві станції радіоелектронної боротьби та черговий пункт спостереження росіян", - зазначила Гуменюк.

Вона також уточнила, що наразі у Чорному морі корабельну угруповання ворога "більш-менш стале". Там наразі перебуває 10 російських кораблів.

"На ніч ворог виводив ракетоносії - надводний, споряджений 8 ракетами... Він декілька годин пробув у морі, але море на нашому боці - роздувається шторм і він змушений зайти до пункту базування", - розповіла представниця Сил оборони півдня.

За словами Гуменюк, зараз серед суден росіян у Чорному морі ракетоносіїв немає.

ЗСУ за добу ліквідували понад 600 солдатів РФ

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували ще понад 600 російських загарбників та знищили десятки одиниць ворожої артилерії, танків та бойових броньованих машин.

Так, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 263 020 осіб та понад 35 тис. одиниць техніки та озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: