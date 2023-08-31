Зокрема, знищено понад 50 російських танків, броньовиків та одиниць артилерії.

Впродовж минулої доби українські захисники ліквідували ще понад 600 російських загарбників та знищили десятки одиниць ворожої артилерії, танків та бойових броньованих машин.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення українським військовим вдалося скоротити чисельність російського війська на близько 263 тис. 020 осіб, з яких 610 ліквідовано минулої доби.

Крім того, за добу знищено 13 російських танків (загалом 4 тис. 436), 8 бойових броньованих машин (8 тис. 604), 31 артилерійську систему (5 тис. 507), 1 реактивну систему залпового вогню (734), 22 безпілотники оперативно-тактичного рівня (4 тис. 417), 26 крилатих ракет (1 тис. 445), 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (7 тис. 976) та 5 одиниць спецтехніки (830).

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За добу не змінилася кількість розтрощених ЗСУ російських засобів протиповітряної оборони - 500, літаків - 315, гелікоптерів - 316, а також кораблів та катерів - 18.

Робота українських Сил оборони - останні дані

Як повідомляв УНІАН, минулої доби українська авіація 10 разів вдарила по районах скупчення російських військових та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, ракетні війська та артилерія за добу уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також ворожий пункт управління та станцію радіоелектронної боротьби.

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