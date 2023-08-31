Впродовж минулої доби українські захисники ліквідували ще понад 600 російських загарбників та знищили десятки одиниць ворожої артилерії, танків та бойових броньованих машин.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення українським військовим вдалося скоротити чисельність російського війська на близько 263 тис. 020 осіб, з яких 610 ліквідовано минулої доби.
Крім того, за добу знищено 13 російських танків (загалом 4 тис. 436), 8 бойових броньованих машин (8 тис. 604), 31 артилерійську систему (5 тис. 507), 1 реактивну систему залпового вогню (734), 22 безпілотники оперативно-тактичного рівня (4 тис. 417), 26 крилатих ракет (1 тис. 445), 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (7 тис. 976) та 5 одиниць спецтехніки (830).
За добу не змінилася кількість розтрощених ЗСУ російських засобів протиповітряної оборони - 500, літаків - 315, гелікоптерів - 316, а також кораблів та катерів - 18.
Робота українських Сил оборони - останні дані
Як повідомляв УНІАН, минулої доби українська авіація 10 разів вдарила по районах скупчення російських військових та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, ракетні війська та артилерія за добу уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також ворожий пункт управління та станцію радіоелектронної боротьби.