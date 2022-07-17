У південних областях України існує висока загроза подальших ракетних ударів з боку російських військ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що росіяни проводять розвідку безпілотниками на Південнобузькому напрямку. У Генштабі наголосили, що після цього окупанти можуть завдати ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону.
"Наші підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках і б'ють окупантів у ближніх боях", - додали у відомстві.
При цьому постійний обстріл цивільної та військової інфраструктури населених пунктів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей триває.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Генштабі ЗСУ розповіли, де окупанти отримали відсіч і втекли. Біля низки населених пунктів російські окупанти намагалися поліпшити тактичне становище.