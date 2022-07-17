Окупанти провели розвідку безпілотниками за цим напрямком.

У південних областях України існує висока загроза подальших ракетних ударів з боку російських військ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що росіяни проводять розвідку безпілотниками на Південнобузькому напрямку. У Генштабі наголосили, що після цього окупанти можуть завдати ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону.

"Наші підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках і б'ють окупантів у ближніх боях", - додали у відомстві.

При цьому постійний обстріл цивільної та військової інфраструктури населених пунктів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей триває.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Генштабі ЗСУ розповіли, де окупанти отримали відсіч і втекли. Біля низки населених пунктів російські окупанти намагалися поліпшити тактичне становище.

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