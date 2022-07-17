Супротивники безславно вдалися до втечі, зазначив Генштаб української армії.

Біля низки населених пунктів російські окупанти намагалися покращити тактичне положення, але отримали відсіч та втекли.

Супротивники намагалися покращити своє положення у районах Новомихайлівки, Павлівки та Михайлівки, повідомив Генштаб Збройних сил України у Facebook.

"…Отримали відсіч та безславно вдалися до втечі…", - зазначили у Генштабі.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку супротивник намагався наступати поблизу Новолуганського, Білогорівки, Берестового та Яковлівки, вдавався до штурмових дій, але зазнав поразок та втрат.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог обстрілював військову й цивільну інфраструктуру, лише в одному Маріуполі жертвами загарбників стали понад 20 тисяч осіб.

Захисники України давали гідну відсіч окупантам. У Генштабі армії України повідомили, що станом на 17 липня на нашій землі ліквідували близько 38 300 супротивників.

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