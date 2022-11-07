Ворог використовує більшу кількість авіації, а відповідно й українські військові збивають більше ворожих літаків та гелікоптерів.

На Південному напрямку тривають інтенсивні наступальні дії українських військ.

Як повідомив на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, в останні тижні почастішали випадки збиття українськими військовими ворожої авіації.

"Йдуть інтенсивні наступальні дії наших військ. Це обумовлює використання ворогом більшої кількості авіації..., зокрема штурмової авіації та гелікоптерів...", - сказав Ігнат.

За словами речника командування, вагомий внесок у збиття ворожої авіації зробила німецька система IRIS-T.

Втрати ворога станом на 7 листопада

Сьогодні, 7 листопада, на півдні ЗСУ завдали по ворогу близько 90 вогневих ударів, зенітним ракетним підрозділом ЗСУ в Бериславському районі Херсонщини було збито ворожий штурмовик Су-25.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 277 бойових літаків і 260 гелікоптерів. Ліквідовано 76 460 окупантів.

IRIS-T – зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіусу дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence в 2014 році та призначений для знищення крилатих й балістичних ракет, а також літаків, вертольотів та БПЛА.

В конструкції IRIS-T SLM втілено принцип повної незалежності від шасі. Натомість, всі компоненти сумісні за габаритами та кріпленнями зі стандартними ISO 20-футовими контейнерами та можуть бути транспортовані будь-якими транспортними засобами, наприклад вантажівками.

Комплекс має оглядову РЛС на 360 градусів, здатен вести одночасний обстріл декількох цілей за будь-яких погодних умов. Також комплекс може під'єднувати додаткові пускові установки залежно від потреб.

В стандартній комплектації РЛС, пункт управління, та пускові установки разом з ракетами здатні уражати цілі на відстані до 40 км.

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