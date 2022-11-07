На Південному напрямку тривають інтенсивні наступальні дії українських військ.
Як повідомив на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, в останні тижні почастішали випадки збиття українськими військовими ворожої авіації.
"Йдуть інтенсивні наступальні дії наших військ. Це обумовлює використання ворогом більшої кількості авіації..., зокрема штурмової авіації та гелікоптерів...", - сказав Ігнат.
За словами речника командування, вагомий внесок у збиття ворожої авіації зробила німецька система IRIS-T.
Втрати ворога станом на 7 листопада
- Сьогодні, 7 листопада, на півдні ЗСУ завдали по ворогу близько 90 вогневих ударів, зенітним ракетним підрозділом ЗСУ в Бериславському районі Херсонщини було збито ворожий штурмовик Су-25.
- З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 277 бойових літаків і 260 гелікоптерів. Ліквідовано 76 460 окупантів.
ППО IRIS-T: характеристики
IRIS-T – зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіусу дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence в 2014 році та призначений для знищення крилатих й балістичних ракет, а також літаків, вертольотів та БПЛА.
В конструкції IRIS-T SLM втілено принцип повної незалежності від шасі. Натомість, всі компоненти сумісні за габаритами та кріпленнями зі стандартними ISO 20-футовими контейнерами та можуть бути транспортовані будь-якими транспортними засобами, наприклад вантажівками.
Комплекс має оглядову РЛС на 360 градусів, здатен вести одночасний обстріл декількох цілей за будь-яких погодних умов. Також комплекс може під'єднувати додаткові пускові установки залежно від потреб.
В стандартній комплектації РЛС, пункт управління, та пускові установки разом з ракетами здатні уражати цілі на відстані до 40 км.