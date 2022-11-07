Ситуація на півдні залишається напруженою / Скріншот

На Південному напрямку тривають інтенсивні наступальні дії українських військ.

Як повідомив на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, в останні тижні почастішали випадки збиття українськими військовими ворожої авіації.

"Йдуть інтенсивні наступальні дії наших військ. Це обумовлює використання ворогом більшої кількості авіації..., зокрема штурмової авіації та гелікоптерів...", - сказав Ігнат.

За словами речника командування, вагомий внесок у збиття ворожої авіації зробила німецька система IRIS-T.

Втрати ворога станом на 7 листопада

ППО IRIS-T: характеристики

IRIS-T – зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіусу дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence в 2014 році та призначений для знищення крилатих й балістичних ракет, а також літаків, вертольотів та БПЛА.

В конструкції IRIS-T SLM втілено принцип повної незалежності від шасі. Натомість, всі компоненти сумісні за габаритами та кріпленнями зі стандартними ISO 20-футовими контейнерами та можуть бути транспортовані будь-якими транспортними засобами, наприклад вантажівками. 

Комплекс має оглядову РЛС на 360 градусів, здатен вести одночасний обстріл декількох цілей за будь-яких погодних умов.  Також комплекс може під'єднувати додаткові пускові установки залежно від потреб. 

В стандартній комплектації РЛС, пункт управління, та пускові установки разом з ракетами здатні уражати цілі на відстані до 40 км.

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