Крім того, уражено пункт управління дронами.

На південному напрямку Сили оборони України знищили два російські зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1".

Про це заявив начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук у Facebook. За його словами, також ЗСУ вдарили по двох важливих пунктах окупантів.

"Мінус 2 "Панцирі" на нашому напрямку. Туди ж і командний пункт та пункт управління дронами. Упс", - зазначив Плетенчук.

Відео дня

Війна на півдні - останні новини з гарячого напрямку

Наприкінці квітня стало відомо, що Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига, який розташований у дельті Дніпра на території Херсонської області. Цей острів має тактичне значення, оскільки йдеться про локації, які не дозволяють ворогу наближатися до українських позицій.

З того часу ворог не полишає спроб знову взяти Нестригу під свій контроль і постійно вдається до штурмів. Українські оборонці завдають російським окупантам втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: