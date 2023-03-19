Також зменшено артилерійську потужність ворога на дві артустановки.

На півдні ЗСУ знищили ЗРК "Стріла-10", танк та пересувний пункт розвідки.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами продовжується бойова робота по ретельно вивірених об’єктах і пунктах базування ворога. За її результатами маємо підтвердження про знищення зенітно ракетного комплексу "Стріла-10", пересувного пункту розвідки і управління, танку Т-62. Також зменшено артилерійську потужність ворога на 2 артустановки", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Ситуація на південному фронті

Ситуація на південному фронті напружена, але в ЗСУ повідомили, що російським військам вже не вдасться просунутися на цьому напрямку.

Водночас ворог продовжує обстрілювати з найближчих лісосмуг мінометним вогнем населені пункти Лівобережжя, зокрема, Нову Каховку та Олешки. Окупанти роблять це з метою змусити місцевих мешканців виїжджати разом з ними у якості "живого щита", але вже на інших рубежах оборони.

Дії окупантів на південному напрямку радше свідчать про те, що вони готуються до оборони, а не наступу.

Тим часом втрати окупантів наблизилися до нової "психологічної позначки". За добу в українській державі ліквідували 710 загарбників, і тепер загальні втрати супротивника становлять 164 91.

На українській землі також ліквідували 21 ворожий танк, 23 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, 4 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 3 одиниці спеціальної техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: