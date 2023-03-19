На нашій землі за добу знищили десятки ворожих танків, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Втрати росіян на сьогодні, 19 березня, наблизилися до нової "психологічної позначки".

За добу в українській державі ліквідували 710 загарбників, і тепер загальні втрати супротивника становлять 164 910, повідомили у Генштабі Збройних сил України.

На українській землі також ліквідували 21 ворожий танк, 23 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, 4 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 3 одиниці спеціальної техніки.

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За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 19 березня, упродовж минулої доби росіяни продовжували зосереджувати основні зусилля на тому, щоб повністю захопити Донецьку та Луганську області. У Генштабі додали, що епіцентром бойових дій залишається місто Бахмут.

На Авдіївському, Бахмутському, Лиманському й Шахтарському та Мар’їнському напрямках захисники української держави відбили 83 атаки з боку супротивника.

Росіяни на Донбасі зазнають дуже серйозних втрат. Загальні втрати Росії в Україні на 18 березня становили 164 200 загарбників.

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