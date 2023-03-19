Втрати росіян на сьогодні, 19 березня, наблизилися до нової "психологічної позначки".
За добу в українській державі ліквідували 710 загарбників, і тепер загальні втрати супротивника становлять 164 910, повідомили у Генштабі Збройних сил України.
На українській землі також ліквідували 21 ворожий танк, 23 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, 4 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 3 одиниці спеціальної техніки.
Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати
За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 19 березня, упродовж минулої доби росіяни продовжували зосереджувати основні зусилля на тому, щоб повністю захопити Донецьку та Луганську області. У Генштабі додали, що епіцентром бойових дій залишається місто Бахмут.
На Авдіївському, Бахмутському, Лиманському й Шахтарському та Мар’їнському напрямках захисники української держави відбили 83 атаки з боку супротивника.
Росіяни на Донбасі зазнають дуже серйозних втрат. Загальні втрати Росії в Україні на 18 березня становили 164 200 загарбників.