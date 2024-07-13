Після кількох місяців невизначеності ситуація для Києва більш-менш стабілізувалася.

Тривають суворі дні жорстокого літа на українських полях битв, де російські наступи є повільними, але невблаганними, а українські сили розтягнуті через брак солдатів, напружені виснаженими підрозділами на передовій, які не можуть повернутися на відпочинок. Про це у своєму матеріалі для Radio Free Europe/Radio Liberty пише журналіст Майк Екель.

За його словами, після кількох місяців невизначеності – коли поставки західної зброї сповільнилися, а Україна намагалася поповнити чисельність своїх військ – ситуація для Києва більш-менш стабілізувалася.

"Справи йдуть краще, незважаючи на величезну кількість зіткнень", - сказав виданню Сергій Грабський, полковник української армії у відставці. Відео дня

Водночас автор зазначає, що через 28 місяців після повномасштабного вторгнення Росії не видно кінця найбільшій сухопутній війні в Європі з часів Другої світової війни.

"Україна зараз перебуває у важкому становищі щодо живої сили, і вони будуть боротися, поки мобілізація не почне доставляти значну нову силу на фронт. Найбільше питання - коли ці мобілізовані почнуть виходити на передову", - сказав Конрад Музика, польський військовий аналітик.

У свою чергу Грабський зазначив, що українські сили стабілізували лінію зіткнення, після чого відкинули російські сили.

"Я припускаю, що російські війська намагатимуться відчайдушно утримати свої позиції", - зазначив аналітик.

Водночас, на думку Музики, угруповання та кількість задіяних сил означали, що російські командири мали іншу мету.

"Наступ на Харківщину не був наступом. Це мало просто розвести українські сили і змусити українців розгорнути резерви, щоб послабити лінії десь ще в Донецькій області. В певній мірі це спрацювало", – зазначив експерт.

Війна в Україні - останні новини

У суботу, 13 червня, росіяни масовано атакували Харківську область. Станом на 18:43 було відомо про 22 постраждалих, ще двоє людей загинули.

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