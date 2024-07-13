Трохи жорсткості, здорового глузду та превентивних дій могли б змусити Росію двічі подумати про ескалацію своєї тіньової війни.

Правитель Росії Володимир Путін посилює свою гібридну війну - зокрема, проти Європи. Про це у своїй статті для The Telegraph пише експерт з міжнародних відносин Семюел Рамані.

Він нагадує, що напередодні США та Німеччина зірвали російську змову щодо вбивства генерального директора Rheinmettal Арміна Паппергера. Росія обвинувачувала того в експорті великої кількості 155-мм артилерійських снарядів до України. Це сталося через кілька годин після того, як озброєний нелегальний мігрант у Білорусі жорстоко вбив польського сержанта Матеуша Сітека.

"Ці дії добре вписуються в російську пьесу. Російські спецслужби наймають диверсантів для підпалів складів військового постачання для України та встановлення камер спостереження в ключових логістичних вузлах. Росія використовує глушіння GPS, щоб заважати траєкторіям цивільних літаків у Балтійському, Чорному та Середземному морях. За допомогою свого патрона Олександра Лукашенка Росія стимулює нелегальні міграційні потоки з Білорусі до Польщі та країн Балтії. Змова Росії про вбивство Паппергера є частиною ширшої кампанії залякування постачальників зброї в Україну", - зазначає автор. Відео дня

На його думку, тіньова війна Росії проти Європи загострилася за останні шість місяців через приплив західної зброї в Україну та посилення санкцій проти РФ.

"Використання Україною зброї НАТО для нанесення ударів по російських цілях і передача ЄС Україні доходів від заморожених активів Центрального банку Росії стимулюють жагу помсти Кремля. ... Росія безкарно веде свою тіньову війну, і без належних засобів стримування її поведінка лише погіршуватиметься. ... Трохи жорсткості, здорового глузду та превентивних дій могли б змусити Росію двічі подумати про ескалацію своєї тіньової війни", - резюмує експерт.

Війна в Україні - останні новини

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, кого зараз найбільше бракує ЗСУ на фронті. За його словами, останнім часом в українській армії критично не вистачає піхотинців. Зараз вони потрібні майже кожному підрозділу ЗСУ.

За словами Волошина, через це зараз активно працює компанія з рекрутингу, з набору особового складу.

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