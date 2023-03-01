Глава Донецької ОВА закликав задуматися українців про відповідальність, яку беруть на себе опікуни, відмовляючись залишати гарячі точки.

Глава Донецької ОВА уточнив, скільки українських дітей досі не можуть виїхати з гарячих бойових точок України через відмову їх опікунів від евакуації.

Як уточнив чиновник на своїй сторінці в Telegram, на території громад з активними бойовими діями перебуває щонайменше чотири тисячі дітей.

"Зараз на території громад, де ведуться активні бойові дії, досі залишається майже 4 тисячі дітей. Їх значно менше, ніж було рік тому, але все одно – це неймовірно велика кількість дітей, які живуть у постійній небезпеці", - зазначає Кириленко.

Він закликав громадян задуматися про відповідальність, які вони беруть на себе, наражаючи на небезпеку життя найменших з українців - дітей.

"Це відповідальність не тільки моральна, а й адміністративна. Кожен, хто підписує відмову від евакуації, повинен повністю усвідомлювати всі можливі наслідки", - сказав Кириленко.

Він нагадав, що на Донеччині російські окупанти за рік вже вбили 143 дитини, без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Проблема евакуації дітей з прифронтових територій

Відзначимо, що питання про евакуацію дітей з територій, на яких ведуться активні бойові дії, є глобальною проблемою для української влади з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В основному, труднощі викликає відмова опікунів та їх батьків залишати прифронтові зони.

Таким чином діти стають просто заручниками ситуації, адже не можуть вільно розпоряджатися своїм життям й знаходиться в безпеці. Прикладів їх трагічної долі вже багато. Буквально 12 січня в Авдіївці (Донецька область) померла під обстрілами 6-річна дівчинка. Її батьки також відмовилися від евакуації.

Наразі через загострення боїв в Донецькій області, зокрема, на території Бахмута, влада України ініціювала зміни до законодавства для евакуації дітей. Попри те, що місто майже стерли з лиця землі війська РФ, в Бахмуті знаходиться близько сотні "маленьких" українців.

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