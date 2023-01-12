У дівчинки стався серцевий напад.

В Авдіївці трагічно померла 6-річна дівчинка Еля. Її серце не витримало, дитина жила під обстрілами у підвалі. Родина дівчинки, її бабуся та дідусь, евакуюватися відмовлялися.

Про смерть дитини учора в ефірі "Еспресо" повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. Згодом подробицями та відео з дівчинкою на своїй сторінці у Facebook поділився волонтер Влад Маховський.

"В Авдіївці залишається приблизно 2,5 тисячі мешканців, у тому числі й діти. Вночі померла 6-річна дівчинка, попередньо від серцевого нападу. Дівчинка мешкала в Авдіївці з бабусею, мама перебуває за кордоном на заробітках, тато помер. Звечора у дитини почали німіти руки й ноги, вона нікому не сказала. На жаль, немає жодного законного механізму примусово вивозити дітей з міста. Ми постійно звертаємось до нардепів та наполягаємо на тому, щоб прийняли такий закон. Тому, що безвідповідальні батьки наражають дітей на небезпеку", - розповідав Барабаш.

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Волонтер повідомив, що він знав цю дівчинку. Він бачив її у підвалі, де та сиділа зі своїми дідусем та бабусею. Дитина зізнавалася, що їй було страшно. Проте родина Елі відмовлялася від евакуації, хоча їм пропонували виїхати та врятувати дитину.

"Через час ще відвідав, переконував евакуюватись, не захотіли. На її шестиріччя привіз торт і подарунок, але "опікуни" м'яко відмовили від зустрічі з дівчинкою, потім вони до старої Авдіївки переїхали, заїжджав і туди, але від зустрічі з малечею відмовили... Біль, жахливий біль, дитина, яку бачив пару разів але "запала в душу", це малюк з великими і довірливими очима... Як врятувати цих дітей?", - написав Маховський.

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