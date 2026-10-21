Росія вдарила по 'Епіцентру' на Рівненщині: в ДСНС показали наслідки (фото)

Унаслідок російських атак на гіпермаркет постраждали четверо людей, трьох із них госпіталізували. На місці спалахнула масштабна пожежа.

20 жовтня російські війська неодноразово атакували гіпермаркет "Епіцентр" У Рівненській області. Через удари виникла масштабна пожежа, до ліквідації якої залучили десятки рятувальників, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Гасіння ускладнювали значне пожежне навантаження та загроза повторних російських ударів. Через небезпеку рятувальники були змушені відходити в безпечні місця.

Унаслідок атаки постраждали четверо людей. Трьох із них доправили до лікарні.

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Пожежу вдалося ліквідувати. До робіт залучали 46 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.

Атаки на "Епіцентри" в Україні - останні новини

Нагадаємо, що Росія майже щодня б’є по магазинах і складах цієї мережі. 13 жовтня російські війська атакували у Хмельницькому логістичний центр мережі "Епіцентр" десять разів, через що на його території виникло п'ять масштабних пожеж. У місті внаслідок атаки знищено близько 85% товарів, які зберігалися всередині.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 жовтя ворог знову атакував цивільну інфраструктуру на Миколаївщині – БпЛА вдарив по торговельному центру "Епіцентр" у Первомайську. Наразі є інформація про двох постраждалих жінок.

Крім того, армія РФ атакувала торговельний центр поблизу Дніпра, пошкоджено один із поверхів будівлі.

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