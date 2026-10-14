Росія знищила останній в Україні великий логістичний комплекс 'Епіцентру'

Протягом 13 жовтня російські війська атакували об'єкт десять разів, через що на його території виникли п'ять масштабних пожеж.

У Хмельницькому внаслідок російських атак на логістичний центр мережі "Епіцентр" знищено близько 85% товарів, які зберігалися всередині. Про це повідомила пресслужба компанії на своїй сторінці у Facebook.

Там зазначили, що протягом 13 жовтня російські війська атакували об'єкт десять разів, через що на його території виникли п'ять масштабних пожеж: працівники не постраждали.

"Врешті ворогу вдалося досягнути свого - вогонь знищив близько 85% товарів, які зберігалися всередині. Біля трьох десятків дронів у небі, не давали погасити пожежу", - написали вони.

Відео дня

У компанії розповіли, що логістичний центр у Хмельницькому був фактично останнім великим складським комплексом компанії, який залишався неушкодженим після знищення двох інших логістичних центрів у Києві та Київській області.

"Зі складу в Хмельницькому товари доправляли до торговельних центрів мережі. Атака завдала значних збитків, зокрема через знищення товарів і порушення логістичних процесів. Водночас найважливішим результатом назвали те, що всі працівники залишилися живими", - додали там.

Як реактивні "Шахеди" долітають до західних областей

Раніше радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов розповів, що Росія вивчає можливості атакувати західні області України реактивними "Шахедами".

За його словами, щоб подолати таку відстань, "Герані-4" трималися на висоті 5-6 кілометрів і підтримували середню швидкість 320-380 км/год.

Вас також можуть зацікавити новини: