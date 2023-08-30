На знімках, зроблених 19 і 21 серпня, також видно підготовчі роботи в цьому районі.

Російські окупанти встановили баржі на південь від Кримського мосту, які мають стати "барикадами" проти українських морських дронів під час наступних атак.

Як повідомляє російська служба "Радіо Свобода", у їхньому розпорядженні з'явилися супутникові знімки сервісу Planet.com на яких видно, що на південь від мосту встановили баржі.

Вони вони не "затоплені", а, найімовірніше, закріплені якорями на одному місці і ймовірно будуть використані як основа для загородження проти українських морських дронів. На знімках, зроблених 19 і 21 серпня, також видно підготовчі роботи в цьому районі.

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Раніше там звернули увагу, що з південного боку мосту, який веде з Тамані до анексованого Криму, встановили загородження після атаки українських морських дронів.

Атаки на Кримський міст - як окупанти хочуть його захистити

Окупанти намагаються захистити від ударів Сил оборони незаконно збудований Кримський міст. Зокрема, стало відомо, що в районі Керченської протоки, поблизу моста між РФ та тимчасово окупованим Кримом вони проводять підготовчі роботи для затоплення вже другого порому. За даними ГУР, росіяни планують затопити щонайменше шість плавзасобів такого типу перед мостом. Також противник планує встановить бонові загородження між затопленими поромами.

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