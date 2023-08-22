Вороги планують затопити щонайменше шість поромів, щоб створити захисну смугу перед Керченським мостом, зазначили у ГУР.

У районі Керченської протоки, поблизу незаконного моста між Росією та тимчасово окупованим Кримом, російські загарбники проводять підготовчі роботи для затоплення другого порому, щоб захистити міст від ураження.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними розвідки, росіяни планують затопити щонайменше шість плавзасобів вказаного типу з метою створення захисної смуги перед Кримським (Керченським) мостом, а між затопленими поромами вони планують встановити бонові загородження.

Зазначається, що у такий спосіб ворог прагне захистити Керченський міст від ураження. "Періодичні успішні атаки Сил безпеки та оборони України по цій законній військовій цілі призвели до серйозних пошкоджень конструкції мосту, зокрема, його автомобільного та залізничного полотен. Нещодавні удари по Керченському мосту вкотре погіршили ситуацію для угруповання військ противника на півдні України та викликали істеричну реакцію воєнно-політичного керівництва Москви", - зазначається у повідомленні.

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У ГУР пояснили, що у Кремлі вимагали будь-що убезпечити об’єкт, який є критично важливим для воєнної логістики російської окупаційної армії.

"Нехитра міра захисту дев'ятнадцяти кілометрового мосту у вигляді затоплення поромів свідчить про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу всередині військово-політичного керівництва терористичної Росії", - заявили в ГУР Міноборони.

Триває повномасштабна війна України з РФ - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа. У РФ заявили, що на мосту вибухнула вантажівка, в результаті спалахнув залізничний потяг. Було пошкоджено полотно на його залізничній та автомобільній частинах. Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.

Путінський режим назвав вибух терактом і звинуватив у цьому спецслужби України, проте українська сторона заявила, що не причетна до вибуху на Кримському мосту.

17 липня на Кримському мосту стався черговий вибух, в результаті обвалився проліт мосту. Ворог звинуватив в цьому Україну, тоді ж з'явилася інформація, що міст нібито був атакований надводними дронами.

26 липня голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що до руйнування Кримського мосту у жовтні минулого року причетна спецслужба.

У серпні Малюк зазначив, що СБУ вдруге підірвала Кримський міст влітку цього року завдяки морським дронам-камікадзе, які є власною розробкою спецслужби, а сама операція готувалася спільно з ВМС України.

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