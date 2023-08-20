Бригадний генерал Олександр Тарнавський розкрив нові втрати армії РФ. Поранити та остаточно ліквідувати вдалося десятки ворогів.

На Таврійському напрямку Сили оборони України потужно вдарили по російських окупантах, ліквідувавши ще 79 росіян та поранивши 153.

Загалом протягом минулої доби ворог 16 разів атакував українські позиції, здійснив 626 обстрілів та наніс 15 авіаударів, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, українська артилерія з Таврійського напрямку протягом доби виконала близько 1 тисячі 248 вогневих завдань.

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"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 232 осіб (загиблі - 79, поранені - 153). Знищено 27 одиниць військової техніки противника", - розповів командувач.

Зокрема, вдалося знищити ще шість ворожих танків, шість броньовиків, вісім артилерійських систем та мінометів, реактивну систему залпового вогню, протитанковий ракетний комплекс, протитанковий гранатомет, безпілотник, дві одиниці автомобільної та одну спеціальної техніки.

Також було знищено шість російських складів боєприпасів та командно-спостережний пункт.

Нова статистика добових втрат армії РФ від Генштабу

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби українські військові ліквідували ще 460 російських загарбників та чимало ворожої техніки. Зокрема, шість танків, 11 броньованих машин, 33 артсистеми, 22 безпілотники та 20 одиниць автомобільної і спеціальної техніки.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 257 тис. 470 своїх військових та понад 33 тис. одиниць військової техніки та озброєння.

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