Також було знищено 33 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин та 6 танків.

Сили оборони за минулу добу знищили 460 російських загарбників та чимало ворожої техніки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 серпня 2023 року орієнтовно становлять близько 257 тис 470 осіб.

Також ЗСУ за минулу добу знищили багато ворожої техніки, зокрема:

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6 танків (загалом 4346),

11 бойових броньованих машин (загалом 8435),

33 артилерійські системи (загалом 5245),

3 реактивних системи залпового вогню (загалом 717),

3 засоби протиповітряної оборони (загалом 489),

22 БПЛА оперативно-тактичного рівня (загалом 4304),

15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (загалом 680),

5 одиниць спеціальної техніки (всього 790).

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на фронті відбулося більше 30 бойових зіткнень. Окупанти намагалися наступати під Бахмутом, Мар'їнкою та в районі нещодавно визволеного села Урожайне на півдні.

Як повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, окупанти маневрують у гирлі Дніпра, намагаючись підвести боєприпаси й на постах замінити особовий склад. Однак наші захисники їх виявляють та ліквідовують, зокрема, за минулу добу знищено ще три човни окупантів.

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