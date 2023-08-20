Сили оборони за минулу добу знищили 460 російських загарбників та чимало ворожої техніки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 серпня 2023 року орієнтовно становлять близько 257 тис 470 осіб.
Також ЗСУ за минулу добу знищили багато ворожої техніки, зокрема:
- 6 танків (загалом 4346),
- 11 бойових броньованих машин (загалом 8435),
- 33 артилерійські системи (загалом 5245),
- 3 реактивних системи залпового вогню (загалом 717),
- 3 засоби протиповітряної оборони (загалом 489),
- 22 БПЛА оперативно-тактичного рівня (загалом 4304),
- 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (загалом 680),
- 5 одиниць спеціальної техніки (всього 790).
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на фронті відбулося більше 30 бойових зіткнень. Окупанти намагалися наступати під Бахмутом, Мар'їнкою та в районі нещодавно визволеного села Урожайне на півдні.
Як повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, окупанти маневрують у гирлі Дніпра, намагаючись підвести боєприпаси й на постах замінити особовий склад. Однак наші захисники їх виявляють та ліквідовують, зокрема, за минулу добу знищено ще три човни окупантів.