Бригадний генерал уточнив, що відбувається в районі Авдіївки.

На Таврійському напрямку за минулу добу знищено понад 530 російських загарбників та 5 взято у полон.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

Як відзначив Тарнавський, на Таврійському напрямку ворог завдав 10 авіаударів, 4 ракетних удари, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 839 артобстрілів.

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Водночас українські захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку.

"Загальні втрати ворога склали 531 особу. 5 окупантів здалися в полон", - наголосив бригадний генерал.

Також знищено 36 одиниць військової техніки. Зокрема, йдеться про 9 бойових броньованих машин, 4 артсистеми, 2 засоби ППО, 13 БпЛА, 6 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки.

Крім того, знищено 2 склади боєприпасів та ще три важливих об’єкти ворога. Ще 11 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.

"Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", - сказано у повідомленні.

Армія РФ продовжує наступ на Авдіївку, заявляє ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначає, що російські окупанти продовжили наступ на Авдіївку Донецької області та мають незначне просування. Зокрема, росіяни незначно просунулися на північ від Авдіївського коксохіму та в промзоні. За словами "воєнкорів" РФ, ворог контролює 60% промислової зони.

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