Армія РФ втратила на фронті за добу 1190 військових, заявив Генштаб / фото 36-та обрмп ім. контрадмірала Білинського

Нові "бойові" втрати Росії в Україні майже вдвічі перевершили попередній день. Якщо напередодні ЗСУ ліквідували 620 ворогів, то сьогодні Генштаб заявив про 1190 знищених окупантів.

Про це йдеться у ранковому звіті відомства, опублікованому у Facebook. Таким чином загальні втрати РФ у "живій" силі станом на 19 листопада становлять 318 570 осіб.

Що ще втратила Росія з 24.02.22: 

  • Особового складу - 318570 (+1190) осіб;
  • танків - 5435 (+13) од;
  • бойових броньованих машин - 10166 (+25) од;
  • артилерійських систем - 7744 (+18) од;
  • РСЗВ - 898 (+2) од;
  • засоби ППО - 588 (+2) од;
  • літаків - 323 (+0) од;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5755 (+29);
  • крилаті ракети - 1563 (+0);
  • кораблі /катери - 22 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10120 (+29) од;
  • спеціальна техніка - 1096 (+6).
Втрати РФ у "живій" силі станом на 19 листопада становлять 318 570 осіб / інфографіка УНІАН

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Окупанти з самого ранку б'ють по Херсону

Тим часом армія РФ з самого ранку тероризує обстрілами Херсон. По місту ведуть вогонь з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра, уточнив глава МВА Роман Мрочко.

Він закликав українців триматися подалі від вікон, щоб не стати жертвою обстрілу. За попередніми даними чиновника, вибухи лунають у Дніпровському районі міста.

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