Напередодні втрати ворога сягали +620 осіб, різниця відчутна.

Нові "бойові" втрати Росії в Україні майже вдвічі перевершили попередній день. Якщо напередодні ЗСУ ліквідували 620 ворогів, то сьогодні Генштаб заявив про 1190 знищених окупантів.

Про це йдеться у ранковому звіті відомства, опублікованому у Facebook. Таким чином загальні втрати РФ у "живій" силі станом на 19 листопада становлять 318 570 осіб.

Що ще втратила Росія з 24.02.22:

Особового складу - 318570 (+1190) осіб;

танків - 5435 (+13) од;

бойових броньованих машин - 10166 (+25) од;

артилерійських систем - 7744 (+18) од;

РСЗВ - 898 (+2) од;

засоби ППО - 588 (+2) од;

літаків - 323 (+0) од;

гелікоптерів - 324 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5755 (+29);

крилаті ракети - 1563 (+0);

кораблі /катери - 22 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10120 (+29) од;

спеціальна техніка - 1096 (+6).

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Окупанти з самого ранку б'ють по Херсону

Тим часом армія РФ з самого ранку тероризує обстрілами Херсон. По місту ведуть вогонь з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра, уточнив глава МВА Роман Мрочко.

Він закликав українців триматися подалі від вікон, щоб не стати жертвою обстрілу. За попередніми даними чиновника, вибухи лунають у Дніпровському районі міста.

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