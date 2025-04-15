Крім розгону Євромайдану вони ще й допомагали росіянам окупувати Крим.

На сайті проєкту "Груз 200", який документує загибель кримчан, які воювали проти України, з’явилися некрологи колишніх співробітників силових відомств, які брали участь в окупації Криму та розгоні Євромайдану.

Як повідомляють журналісти Радіо Свобода, один із ліквідованих – зрадник України Євген Козлов – колишній співробітник кримського "Беркуту", який активно допомагав окупантам і стояв на їхніх блокпостах навесні 2014 року. Він народився 1985 року. Отримав поранення у Херсонській області, але зрадника лікарі врятувати не змогли - він помер у лікарні на початку квітня цього року. Згідно даних проєкту, Козлов був мобілізованим, служив мінером інженерно-саперного підрозділу російської армії.

Інший – Кирило Блаженко, 1987 року народження, будучи українським військовим, брав участь у придушенні Майдану у Києві, був активним учасником анексії Криму в 2014 році. Мав українське громадянство. За даними журналістів, він був контрактником і служив у військовому підрозділі РФ 252 мотострілецький полк (в/ч 91711) у званні сержанта. Був ліквідований у Макіївці у вересні 2024 року.

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Журналісти уточнили, що на сьогоднішній день кількість ідентифікованих кримчан, які воювали на боці РФ проти України, і були вбиті, перевищила 1300 осіб.

Зрадники України

16 березня стало відомо, що військовополонений кримський татарин Абібулаєв, який воював на війні проти України, хоче, щоб його додали до списку на обмін полоненими, і поклявся, що не збирається повертатися на фронт.

А на початку лютого в Україні затримали п’ятьох зрадників, які працювали у розвідці та СБУ й зливали Москві секретні дані про АЕС, Харків та оборону Одеси. Таким чином було нейтралізовано потужну агентурну мережу військових контррозвідки ФСБ.

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