Це перший реальний вирок екс-"беркутівцям" у справах Майдану.

Суд засудив до трьох років ув'язнення екс-"беркутівців" Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоню, які брали участь у розгоні Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення ухвалив суддя Шевченківського райсуду Києва Володимир Бугіль.

Так, колишній командир першого відділення першого взводу третьої оперативної роти ПМОП "Беркут" Володимир Мохонь та колишній командир другого відділення другого взводу третьої оперативної роти ПМОП "Беркут" Віктор Ейсмонт обвинувачуються у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося діями, які ображають особисту гідність потерпілого (йдеться про незаконне затримання на Майдані потерпілого Максима Федяя), а також у протидії мирним зібранням та складанні й видачі завідомо неправдивих рапортів.

У вироці суддя Бугіль зазначив, що вина Ейсмонта та Мохоня повністю доведена.

Таким чином, суд визнав їх винними за усіма звинуваченням, однак постановив звільнити обох від покарання за перешкоджання мирним зібранням та службове підроблення у зв'язку із закінченням строку давності.

Однак за перевищення влади та службових повноважень суд призначив їм покарання у вигляді трьох років позбавлення волі із забороною обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки.

Як повідомила у Facebook адвокат родин Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська, це перший реальний вирок екс-"беркутівцям" у справах Майдану. "І перший обвинувальний вирок щодо подій 30 листопада", - додала вона.

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Розгін Майдану 30 листопада 2013 року

У ніч на 30 листопада 2013 року спецпідрозділ МВС України "Беркут" здійснив спробу розігнати протестувальників, які мирно вимагали від уряду підписати угоду про асоціацію України з ЄС. Офіційним приводом для дій силовиків стала вимога звільнити місце для встановлення новорічної ялинки.

На той момент на площі знаходились близько тисячі людей, здебільшого молодь. Бійці "Беркуту" вдались до жорстокого силового розгону, десятки протестувальників пострадали від побиття, десятки були затримані.

Жорстокість силовиків спровокувала гостру реакцію громадськості і вивела протести на новий рівень, що врешті решт призвело до повалення режиму та бігства президента Януковича до Росії.

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Автор: Антоніна Доломанжи