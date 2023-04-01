Після початку повномасштабного вторгнення Росії він пішов на фронт, а влітку 2022 року вдруге був поранений.

На фронті під Бахмутом загинув білоруський доброволець Данило Ляшук із позивним "Моджахед".

Про це повідомляється на його офіційній сторінці в Telegram. "Нажаль ми вимушені сповістити, про загибель нашого друга, нашого брата, нашої рідної людини", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначається, що інформацію про поховання, прощання оприлюднять пізніше.

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Хто такий "Моджахед"

"Моджахед" був засновником та командиром бойової групи Vendetta. Уродженець Білорусі, Ляшук пішов добровольцем воювати в Україну після окупації Росією Криму 2014 року, а в 2015 році був поранений.

Того ж року був затриманий у справі проти батальйону "Торнадо", бійцем якого він був. У 2017 році був засуджений до 10 років ув’язнення, однак у червні 2021 року вийшов на свободу за "законом Савченко".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії знову пішов на фронт, а влітку 2022 року вдруге був поранений.

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