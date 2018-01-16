Білоруський доброволець отримав посвідку на проживання в Україні (фото)

Білоруський доброволець Дмитро Палойка оприлюднив фото отриманої ним посвідки на постійне проживання на території України. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"Отримав постійну посвідку на проживання!", - написав Палойка й опублікував фото виданого йому документа.

Дмитро Палойка з Барановичів Брестської області. У минулому – доброволець батальйону "Донбас".

Раніше іноземці-добровольці розповіли, чому вирішили воювати за український Донбас. Їх більше тисячі - даних точніше немає навіть у Генштабу українських Збройних сил. Вони дуже різні, часом несподівані - росіяни, білоруси, грузини, поляки, шведи та ізраїльтяни. Всі вони воюють за Україну на сході країни.