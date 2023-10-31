На півдні України дронами знищили розпіарений танк РФ, заявив глава МВС.

За минулий тиждень підрозділами аеророзвідки Національної гвардії України на південних напрямках здійснено 59 вогневих уражень противника.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Нацгвардійці за допомогою БпЛА знищили три танки військ РФ на південному напрямку. Один зі знищених - розпіарений Т-90М "Прорив". Саме він горить на відео", - заявив він.

Загалом за минулий тиждень, за словами міністра, бійцями Нацгвардії на південних напрямках здійснено 59 вогневих уражень противника. Зокрема, за інформацією Клименка, ними знищено:

позиції військ РФ;

7 транспортних засобів;

1 БМП-2;

1 танк Т-90 М "Прорив";

2 танки військ РФ попередніх поколінь;

1 спостережний пост;

1 блокпост;

4 пунктів управління БпЛА;

2 місця пусків FPV-дронів;

1 гармату;

1 станцію РЕБ противника;

1 склад БК;

1 вежу радіозв'язку;

1 антену ворожого комплексу РЕБ.

Успіхи ЗСУ на фронті - що вдалося знищити в останніх боях з РФ

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби українські військові завдали чергових потужних ударів по російських позиціях. ЗСУ знищили ворожі артилерійські системи, зенітно-ракетний комплекс та інші важливі цілі росіян.

За добу українська авіація завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще одного - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Крім того, минулої доби протиповітряна оборона знищила 12 ударних безпілотників, 2 керовані авіаційні ракети та 6 розвідувальних БпЛА. Водночас, підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів скупчення росіян, їхнього озброєння та техніки, 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей противника.

РФ продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах України.

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