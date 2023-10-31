За добу українська авіація завдала 19 ударів по районах скупчення росіян та їхньої техніки.

Впродовж минулої доби українські військові завдали чергових потужних ударів по російських позиціях. ЗСУ знищили ворожі артилерійські системи, зенітно-ракетний комплекс та інші важливі цілі росіян.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за добу українська авіація завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще одного - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Крім того, минулої доби протиповітряна оборона знищила 12 ударних безпілотників, 2 керовані авіаційні ракети та 6 розвідувальних БпЛА.

Відео дня

Водночас, підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів скупчення росіян, їхнього озброєння та техніки, 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей противника.

У Генштабі наголосили, що РФ продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах України.

Загалом за добу Росія завдала 7 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснила 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. В результаті цих атак є загиблі та поранені цивільні, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Так, сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 2 ударних безпілотники типу "Shahed-136/131" та керовану авіаційну ракету Х-59. ППО знищила всі БпЛА противника.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, після опівночі 31 жовтня російські терористи вдарили ракетою по території Миргородського району Полтавської області. За даними ОВА, критична та цивільна інфраструктури не пошкоджені, ніхто не постраждав.

Вас также могут заинтересовать новости: