Впродовж минулої доби українські військові завдали чергових потужних ударів по російських позиціях. ЗСУ знищили ворожі артилерійські системи, зенітно-ракетний комплекс та інші важливі цілі росіян.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за добу українська авіація завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще одного - по зенітно-ракетному комплексу противника.
Крім того, минулої доби протиповітряна оборона знищила 12 ударних безпілотників, 2 керовані авіаційні ракети та 6 розвідувальних БпЛА.
Водночас, підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів скупчення росіян, їхнього озброєння та техніки, 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей противника.
У Генштабі наголосили, що РФ продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах України.
Загалом за добу Росія завдала 7 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснила 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. В результаті цих атак є загиблі та поранені цивільні, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Так, сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 2 ударних безпілотники типу "Shahed-136/131" та керовану авіаційну ракету Х-59. ППО знищила всі БпЛА противника.
Війна в Україні - останні новини з фронту
Як повідомляв УНІАН, після опівночі 31 жовтня російські терористи вдарили ракетою по території Миргородського району Полтавської області. За даними ОВА, критична та цивільна інфраструктури не пошкоджені, ніхто не постраждав.