Очільник Пентагону зазначив, що допомога Ірану та Північної Кореї дозволили Росії "підвестися на ноги" після втрат, яких вона зазнала від Збройних сил України.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування від США наразі "надто рано" і потрібен час, щоб Київ зміг отримати деякі з виділених можливостей.

"Ми ставимо у пріоритет такі критично важливі речі, як засоби ППО та артилерійські боєприпаси", - сказав він, пише "Голос Америки".

Остін зазначив, що коли Пентагон очікував на схвалення фінансування, підготувався, аби "швидко доправити ці речі та підтримати Україну." Остін заявив, що щотижня розмовляє з українським колегою Умєровим тримаючи на контролі найважливіші потреби.

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"Важко повернути час, але я вважаю, без цієї допомоги Україні було б дуже важко захищатися від переважаючої сили, яка є в росіян", - сказав міністр.

Очільник Пентагону зазначив, що допомога Ірану та Північної Кореї дозволили Росії "підвестися на ноги" після втрат, яких вона зазнала від Збройних сил України.

"У певний момент Росія зазнала значних втрат через дії, які здійснила Україна та її Збройні сили. Вони завдали значних втрат російським силам, знищили велику кількість їхньої техніки. Також ми бачили, як Росія залучила Північну Корею, яка надала досить багато боєприпасів і ракет. Безпілотники, надані Іраном, справді допомогли, і почали трохи переломлювати ситуацію для Росії", - сказав він.

Міністр переконаний, що без допомоги КНР Росія не змогла би налагодити військову промисловість.

"Вона збільшує своє промислове виробництво. Але без допомоги з боку Ірану, Північної Кореї та Китаю, цього, ймовірно, не сталося б такою мірою, як це сталося. Тому ми залучаємо правильні канали, щоб підкреслити нашу серйозну стурбованість щодо КНР та інших, які надають таку підтримку", - додав Остін.

Допомога Україні від США - прогнози

Допомога від партнерів, в тому числі США, вже в дорозі, а на фронті вже запрацювала українська артилерія, бо задіяні недоторканні запаси. Про це сказав військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий. Він зазначив, що допомога надійде дуже швидко в Україну.

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