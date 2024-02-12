До двох фрегатів приєднався малий ракетний корабель.

Росія збільшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі до трьох, сумарний залп крилатих ракет може складати 24 одиниці. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Зазначається, що до російських фрегатів "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", які несуть на собі до 16 "Калібрів", додався малий ракетний катер.

"До двох фрегатів додався малий ракетний корабель. Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 24 ракети. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий", - наголошують у Силах оборони.

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Людей просять бути уважними до сигналів повітряної тривоги та оперативно реагувати на небезпеку.

Ситуація з ворожими ракетоносіями у Чорному морі

Станом на ранок 12 лютого у Чорному морі перебували два фрегати ЧФ РФ, на борту яких – 16 "Калібрів".

За словами начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, ворожі ракетоносії наразі передислоковані до Новоросійська, де їм не дуже комфортно, тому що пункт базування не передбачає місця для кожного такого корабля. Зокрема, тому вони змінюють місця дислокації – виходять у Чорне море.

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