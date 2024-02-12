На чергуванні залишилося два фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".

Станом на 12 лютого у Чорному морі зберігається високий рівень небезпеки. Російські окупанти тримають на чергуванні два ракетоносії з загальним залпом 16 "калібрів".

"Треба пам'ятати, що ворожі ракетоносії наразі передислоковані у Новоросійськ, де їм трошки затісно, тому що пункт базування не передбачає місця для кожного такого воєнного об'єкта. Відповідно, час від часу вони, як оладки на сковорідці, перевертаються, тобто їм треба поміняти місця дислокації, тому доводиться виходити в море, щоб всі вийшли й по новій черзі зайшли", - пояснила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі "Еспресо".

За її словами, необхідно ретельно відстежувати та фільтрувати інформацію. Українські військові зафіксували, що російські ракетоносії почали рух у напрямку відкритого моря. У зв'язку з цим українців попередили, що подібні дії можуть нести загрозу.

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"Потім, коли ракетоносії вмостилися на місцях, ми побачили, що на чергуванні залишилося два фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", які несуть на собі до 16 "калібрів", це теж високий рівень небезпеки. Загальне корабельне угруповання противника у Чорному морі наразі складається з 6 одиниць, які патрулюють і відстежують небезпеку на випадок відбиття атак як з повітря, так і дронів морського походження", - підсумувала речниця.

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У 2024 році російські загарбники двічі випускали по Україні ракети "Калібр" з моря, обидва пуски були нетиповими, бо були по три ракети. За словами Гуменюк, пуск трьох ракет може свідчити про певні негаразди - наприклад, щось не спрацювало і одна з них заклинила або не вийшла. Це пояснюється зношенням ракетоносіїв.

8 лютого російські загарбники, попри потужний шторм, вивели у Чорне море фрегат "Адмірал Макаров". Під час попередньої ракетної атаки окупанти застосували підводний носій "Калібрів", який випустив по Україні чотири ракети.

Як заявляла Гуменюк, російські окупанти економлять крилаті ракети "Калібр" морського базування з кількох причин. Зокрема, через те, що можуть завантажувати їх на кораблі-ракетоносії лише в окупованому Севастополі, але для росіян це місце вже небезпечне.

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