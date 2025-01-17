Очевидці повідомляли, що до палаючої нафтобази в Людиновому їде велика кількість пожежних машин.

Губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша повідомив, що внаслідок удару українських безпілотників "сталося загоряння на території промислового підприємства" в місті Людиново.

Він не уточнив, про яке саме підприємство йдеться, але місцеві телеграм-канали пишуть про пожежу на місцевому нафтосховищі.

"На місці працює оперативна група. І співробітники рятувальних служб. За попередньою інформацією постраждалих немає", - написав Шапша.

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Тим часом місцеві жителі розповіли телеграм-каналу SHOT, що близько 22:00 над містом було чути кілька вибухів, після чого "в районі місцевої нафтобази почалася пожежа". Очевидці повідомляли, що до палаючої нафтобази в Людиновому їде велика кількість пожежних машин.

У соцмережах опубліковано кадри з сильною пожежею і клубами диму в місті.

Користувачі соцмереж повідомили, що йдеться про нафтобазу і нафтосховище "Калуганафтопродукту" в Людвиновому. Атака на цей об'єкт не перша - нафтосховище в Людвиновому тричі зазнавало ударів безпілотників 2024 року.

Удари по території РФ - останні новини

Раніше Сили оборони України успішно вразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400 у Бєлгородській області Росії. Про це повідомляв Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії РФ.

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