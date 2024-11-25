Операцію провела військова розвідка, уражено АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.

В результаті операції Головного управління розвідки Міноборони України цієї ночі було уражено об’єкт паливно-енергетичного комплексу в Калузькій області РФ.

Як повідомили джерела УНІАН, об’єктом атаки стала нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.

"Близько 00:30 25 листопада внаслідок ударів дронів-камікадзе на об’єкті сталася серія вибухів та розпочалася пожежа. На відео очевидців видно безуспішні намагання російського ППО відбити атаку БПЛА, проте українські дрони один за одним влучають у ворожу ціль, спричиняючи масштабні руйнування", - зазначають джерела у військовій розвідці.

Там звертають увагу, що попри руйнівні наслідки атаки, на опублікованих відео видно, що місцеві мешканці сприйняли операцію ГУР МО "з ентузіазмом і в доброму гуморі".

Українські атаки по Росії

Як повідомляв УНІАН, Україна вже провела низку операцію по знищенню підприємств на території РФ, які працюють на військовий потенціал країни-агресорки. Йдеться про атаки як на нафтопереробні підприємства, так і на виробництва ВПК. Зокрема, цього місяця дрони ГУР атакували нафтопереробний завод у Саратові. Міноборони РФ тоді відзвітувало про 17 збитих і перехоплених безпілотників над територією чотирьох регіонів - над Воронезькою, Саратовською, Бєлгородською та Брянською областями.

Також ЗСУ проводять атаки на військові об’єкти росіян, знищуючи склади з боєприпасами та технікою ворога.

На початку листопада українські дрони-камікадзе вперше уразили російські кораблі у Каспійському морі. Внаслідок ударів БпЛА уражень зазнали щонайменше два об'єкти в м. Каспійськ, що в республіці Дагестан (РФ). Зокрема, імовірно це ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан". Також імовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проекту 21631.

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