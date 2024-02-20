Стаховський розповів, що якщо їх брати поодинці, то вони страшенно жалісні і перелякані.

Колишня перша ракетка України з великого тенісу Сергій Стаховський, який служить у складі спецпідрозділу СБУ "Альфа", вважає, що "вагнерівці" - це найнижчий сорт населення, який є.

"Це люди, які декілька разів вже були ув'язнені. 90% – за вбивство. Тобто про що з ними розмовляти? Їм запропонували або сидіти в тюрмі, або зі зброєю в руках вбивати українців. Мародерити – те, що вони люблять. Звісно, вони обирають більш цікавий образ життя і заробити ще гроші", - сказав він в інтерв'ю УП.

Стаховський розповів, що якщо їх брати поодинці, то вони страшенно жалісні і перелякані.

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"Але якщо їх п'ятеро і в них є автомати, то вони вб'ють кого завгодно – і дітей, і жінок. Їм байдуже. Тобто оця зграйна сила, вона дуже сильно відчувається саме в них. Наодинці вони обпісяні-обкакані. А як тільки їх багато і є зброя, то відчувають себе безстрашними", - сказав він.

Роль "вагнерівців" у війні проти України

Колишні війсковополонені росіяни, які воювали у лавах ПВК "Вагнер", а згодом перейшли на бік України і нині воюють у складі "Російського добровольчого корпусу", розповіли, як їх завербували, як готували до фронту, як із ними поводилися в полоні та що змінило їхній світогляд.

За їхніми словами, у ПВК "не знаєш, кому можна довіряти, кому не можна довіряти".

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