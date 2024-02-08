Супротивник намагається прорвати оборону українських військ біля Часового Яру.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський ухвалив низку рішень щодо Бахмутського напрямку, ситуація на якому "напружена".

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Сухопутних військ, Сирський вчергове відвідав військові частини та підрозділи, які тримають оборону на Бахмутському напрямку. "Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби. Ситуація напружена, вимагає постійного контролю за обстановкою та оперативного прийняття рішень безпосередньо на місцях", - наголошується у повідомленні.

Командувач заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, провів оцінку ефективності вогневого ураження та розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей українських військ.

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Крім того, він обговорив з командирами частин та підрозділів імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед.

"За результатами роботи на Бахмутському напрямку генерал-полковник Олександр Сирський прийняв низку рішень. Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 8 лютого, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом доби на Бахмутському напрямку Силами оборони України було відбито вісім атак російських окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Серед іншого, у Генштабі також зауважили, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

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