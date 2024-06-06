Напружена ситуація на кількох напрямках: Генштаб розкрив деталі

На Харківському напрямку сьогодні активних штурмових дій ворога не відбувалося.

Сьогодні на кількох напрямках фронту, зокрема на Покровському, фіксується напружена ситуація.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, від початку доби відбулося вже 29 бойових зіткнень. Ворог здійснив 570 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, з них 18 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Також агресор завдав одного ракетного удару двома ракетами та 32 удари дронами-камікадзе.

"На Харківському напрямку сьогодні активних штурмових дій ворога не відбувалось. Разом з тим, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали: 179 осіб, із них 42 - безповоротні, та 31 одиницю озброєння і військової техніки", - зауважили у Генштабі.

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Знищено було бойову броньовану машину, артилерійську систему, дев’ять безпілотників, чотири автомобілі та сім одиниць спецтехніки. Пошкоджено - один танк, дві артсистеми та п’ять автомобілів.

"На Куп’янському напрямку триває ворожа атака в районі Дружелюбівки. Ситуація контрольована. За уточненою інформацією, минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 126 осіб вбитими та пораненими. Знищено три ББМ та автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Від початку доби на Сіверському напрямку ворог атакував один раз, в районі Білогорівки. В районі Кліщіївки на Краматорському напрямку штурмові дії ворога успіху не мали, в районі Іванівського бій триває.

"На Покровському напрямку від початку доби ситуація напружена. Ворог намагається просунутися в районах Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Чотири атаки відбито без успіху для противника, шість боєзіткнень іще тривають. Сили оборони вживають заходи щодо стабілізації обстановки", - підкреслили у Генштабі.

Зауважується також, що за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали понад 440 осіб. Знищено один танк, три ББМ, сім гармат і мінометів, а також один наземний дрон.

"Напружена ситуація на Курахівському напрямку, в районах Парасковіївки та Красногорівки, де на даний час тривають по два боєзіткнення. Ситуація під контролем Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

На Времівському напрямку від початку доби відбулося вже пʼять боєзіткнень в районах Урожайного та Новодар’ївки. Три атаки було відбито без успіху для противника, тривають бойові дії в районі Урожайного.

Крім того, в районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку дії ворога успіху не мали. На Придніпровському напрямку противник здійснив дві невдалі спроби атакувати в районі Кринок.

"На решті напрямків ворог активних наступальних дій не проводив. Сили оборони вживають усіх заходів для зриву ворожих планів. Наша артилерія, ракетники, авіація та оператори безпілотних систем працюють відповідно до поставлених завдань", - зазначили у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 6 червня, Генштаб поінформував, що ще близько 1 тис. 300 російських окупантів стали "загальними бойовими втратами", прийшовши з війною в Україну.

Так, загальні бойові втрати ворога за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали вже близько 515 тис. осіб.

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