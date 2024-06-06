У ніч на 6 червня було збито 17 ударних безпілотників ворога у чотирьох областях.

Триває війна в Україні, і ще близько 1 тис. 300 російських окупантів стали "загальними бойовими втратами", прийшовши з війною на нашу землю.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 515 тис. (+1300 за добу) осіб. Ворожих танків було знищено 7 тис. 828 (+22) одиниць, бойових броньованих машин - 15 тис. 76 (+40), артилерійських систем - 13 тис. 433 (+48), реактивних систем залпового вогню - 1 тис. 95 (+3).

Крім того, засобів протиповітряної оборони було знищено 831 (+1) одиницю, літаків - 357, гелікоптерів - 326, безпілотників оперативно-тактичного рівня - 10 тис. 846 (+41), крилатих ракет - 2 тис. 270.

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Також кораблів/катерів було знищено 27 одиниць, підводних човнів - 1, автомобільної техніки та автоцистерн - 18 тис. 360 (+63), а спеціальної техніки - 2 тис. 230 (+7). У Генштабі зауважили, що дані уточнюються.

Раніше перед цим Генштаб повідомив, що у ніч на 6 червня російські окупанти завдали удару по Дніпропетровській області двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з району Таганрога (Росія), а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу Shahed з районів Приморсько-Ахтарськ (Росія) та мис Чауда (тимчасово окупована територія українського Криму). "В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БПЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях", - йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна триває - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 5 червня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що інформації про те, що російські окупанти відновили функціонування поромної переправи у Керчі, в яку влучили Сили оборони України 30 травня, немає.

Речник нагадав, що у ворога ще залишилися великі десантні кораблі, але він боїться їх використовувати.

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