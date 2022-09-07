Є достатньо велика кількість військовозобов'язаних чоловіків, які хочуть служити добровольцями, але на даний момент сектор безпеки і оборони не потребує такої кількості військовозобов'язаних військовослужбовців.

На даний момент немає жодної проблеми з військовим обліком і мобілізацією чоловіків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив під час онлайн-брифінгу.

"На сьогоднішній день з військовим обліком і з мобілізацією чоловіків немає жодної проблеми. І більше того, є достатньо велика кількість військовозобов'язаних чоловіків, які хочуть служити добровольцями, але на даний момент сектор безпеки і оборони не потребує такої кількості військовозобов'язаних військовослужбовців. І тому навіть чоловіків, всіх, хто хоче виконувати свій військовий обов'язок, на даний момент ми не мобілізуємо", - заявив Веніславський.

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Також він сказав, що наразі йдуть дискусії з приводу того, які саме військово-облікові спеціальності необхідно залишити для того, аби жінки ставали на військовий облік.

"І ключове в дискусії полягає у тому, чи робити обов'язковим, тобто визначати, що постановка на військовий облік - це буде обов'язок жінок, чи це право жінок... Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроект, який комітет рекомендував розглянути за основу у першому читанні, за яким обов'язок ставати на військовий облік буде поширюватися виключно на жінок, які мають військово-медичну професію, яка споріднена з професією військового медика. Тобто, це фактично усі медичні працівники-жінки мають ставати на військовий облік в обов'язковому порядку", - сказав Веніславський.

"Що стосується інших військово-облікових спеціальностей, то у цьому проекті закону... передбачено виключно добровільний порядок. Але під час обговорення на комітеті також йшли дискусії з приводу того, чи варто взагалі робити цей військовий обов'язок для жінок саме обов'язком, чи надати їм можливість і закріпити у вигляді права. Остаточного варіанта відповіді на це запитання ще немає", - додав він.

Веніславський висловив упевненість, що відповідний законопроект буде ухвалено протягом найближчого календарного періоду.

"Я думаю у цьому місяці ми маємо усі шанси ухвалити щонайменше у першому читанні відповідний законопроект", - сказав Веніславський.

Як повідомляв УНІАН, військовий облік для жінок відтерміновано ще на один рік - до 1 жовтня 2023 року. Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.

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